Fortalece Estado infraestructura y productividad ganadera con inversión de más de 28 mdp

La Secretaría de Desarrollo Rural y la Unión Ganadera Regional de Chihuahua garantizan insumos y equipamiento a las asociaciones locales

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) y en coordinación con la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (Ugrch) inició la entrega de apoyos para fortalecer a las asociaciones ganaderas locales, con una inversión superior a los 28 millones de pesos (mdp).

Los recursos se distribuirán en dos ejes estratégicos, en apoyo a la operación de las asociaciones y en respaldo a los productores.

Se destinarán 15 mdp a la adquisición de insumos agropecuarios, para garantizar la disponibilidad de alimento para el ganado, principalmente maíz y rastrojo.

Además se invertirán 13 mdp en equipamiento e infraestructura para complementar las inversiones de las asociaciones ganaderas, modernizar sus instalaciones, y ampliar su capacidad de atención y servicio.

“La instrucción es mantener una colaboración permanente y directa con los gremios productivos. La Ugrch representa de manera ejemplar al sector en todo el estado, gracias a la sólida estructura y organización de sus asociaciones locales”, dijo Mauro Parada, secretario de Desarrollo Rural.

Álvaro Bustillos, presidente de la Ugrch, resaltó la estrecha coordinación que mantiene el sector ganadero con el Gobierno del Estado, para enfrentar los desafíos que atraviesa la entidad.

“Quiero reconocer el respaldo permanente que hemos recibido por Gobierno del Estado para enfrentar retos tan importantes como la sequía, las contingencias sanitarias y el cierre de la frontera”, mencionó.

Añadió que gracias al trabajo coordinado entre productores y autoridades, se han logrado avances en materia de sanidad pecuaria, y que continuarán con la suma de esfuerzos para fortalecer la ganadería.

Expresó que las asociaciones ganaderas constituyen el pilar operativo en cada municipio, ya que facilitan trámites como la movilización de ganado, el control de la trazabilidad, la expedición de pases y el acceso a suministros agropecuarios.