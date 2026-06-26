No habrá “cuotas obligatorias” en próximo ciclo escolar; señala Educación

El secretario de Educación y Deporte, Hugo Gutiérrez Dávila dio a conocer que no habrá “cuotas obligatorias” señalando que ningún padre de familia estará obligado para el próximo ciclo escolar que comenzará el 31 de agosto.

En este sentido señaló que no se puede dar una obligación para estes acciones por lo cual estarán atentos a las denuncias que se desarrollen en el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

No, no, las autoridades educativas estamos perfectamente estacionados en la idea de que no debe de haber ningún obstáculo y están prohibidas las cuotas lo que ha sucede en las prácticas y lo que ha venido sucediendo es que en padres de familia ellos someten a consideración de ese cuerpo establecer las cuotas pero no debe haber ningún impedimento”, comentó.

Cabe destacar que por el momento no se tiene una cifra de las denuncias que se presentaron en este ciclo escolar 2025-2026, mismo que concluye hoy oficialmente 661 mil 335 alumnos del nivel básico.