No podemos permitir que una elección que aún no inicia termine desgastándonos: Olson a panistas

Ante el proceso interno que se aproxima en el PAN para definir quién será su candidato o candidata a la alcaldía de Chihuahua capital, el diputado local Carlos Olson pidió a los panistas a “no permitir que una elección que aún no inicia termine desgastándonos”, además de pedir “reglas claras, respeto y piso parejo”.

Así lo señaló en un video que compartió a través sus canales de difusión, el cual se reproduce de manera íntegra:

“Amigos, quiero compartirles un mensaje. Yo siempre he sido panista, lo he sido, lo soy y lo seguiré siendo. Porque sigo creyendo en lo mismo que creía cuando inicié como militante hace casi 30 años desde las filas de Acción Juvenil. Sigo creyendo en esa visión del PAN que puede mejorar la vida de las familias chihuahuenses y darle rumbo a Chihuahua y a México. Creo en los principios de Acción Nacional. Y precisamente por eso quiero hacer una reflexión. Hoy escuchamos muchas voces, leemos columnas, escuchamos rumores, escuchamos especulaciones, chismes, y también escuchamos con preocupación a muchos panistas, no por una persona, no por un grupo, sino por el partido, porque todavía no existe una contienda interna formal y sin embargo, sabemos que el proceso ya comenzó. Y cuando los procesos empiezan sin suficiente diálogo, sin claridad, sin certeza, inevitablemente aparecen los rumores, las interpretaciones y esos desencuentros. No lo digo para señalar a nadie, lo digo porque quiero que cuidemos al PAN, porque no hemos ganado todavía.

Y justamente por eso no podemos permitir que una elección que aún no inicia formalmente termine desgastándonos entre nosotros. Quizá, aún cuando somos gobiernos, los tiempos que vengan no van a ser muy diferentes a aquel PAN de don Luis H. Álvarez y de Pancho Barrio, al PAN del sol, del engrudo, de la calle, del esfuerzo y quizá de la persecución, al PAN que se conquistaba con los corazones, con la suela, con el sudor, con la saliva. Ese PAN que nunca le tuvo miedo a la competencia. Lo que defendía era algo más importante: la confianza. La confianza de la militancia, la confianza de los ciudadanos. Por eso creo que debemos cuidar la forma en que lleguemos a la mejor decisión, con diálogo, con reglas claras, con respeto y con piso parejo. No porque alguien tenga miedo a competir, al contrario, porque cuando todos se sienten que fueron escuchados, el partido sale más fuerte. Y cuando el partido sale más fuerte, Chihuahua también sale fortalecido.

Tenemos una enorme responsabilidad defender a Chihuahua de ese régimen de Morena, defender a nuestro estado de un proyecto que ha normalizado la inseguridad, la división y el debilitamiento de las instituciones. Ese gobierno que juega con las necesidades de la gente, y para lograrlo debemos cuidar el instrumento que elegimos para elegir y servir a Chihuahua. Ese instrumento es el PAN. Y yo aquí voy a seguir con la misma convicción con la que inicié hace casi 30 años, recorriendo Chihuahua, escuchando a su gente y construyendo. Porque sigo creyendo que el PAN puede ofrecer la mejor alternativa para nuestro estado y porque estoy convencido de que la mejor manera de honrar nuestra historia es actuar conforme a nuestros principios. Apostemos por el PAN y apostemos por Chihuahua”, concluyó el diputado panista.