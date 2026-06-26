Realizarán trampeo y monitero constante en ganado por amenaza de gusano barrenador

El secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada dio a conocer que se sigue cuidando el contagio de gusano barrenador con trampeo y monitoreo constante, así como resaltar que la Senasica debe de estar pendiente de los avances.

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se encargará de mantener bajo control la contingencia por el gusano barrenador.

“Senasica y USDA evitaron el flujo de animales de ganado del lado americano para el lado mexicano, el gran volumen que había, se está empezando aplicar el tema que se tenía con el clima y es decir que las tormentas que llegan a ser la movilización de esta plaga”, comentó.

En este sentido señaló que el sector ganadero de Chihuahua continua con los trabajos de prevención, esto ante el incremento de casos en Texas.

“El desierto sigue siendo una barrera para esta plaga pero tenemos que seguir aplicando los protocolos para el lado sur del estado y ahorita para el lado norte, actualmente se está buscando el trampeo para monitorear que tengamos o no la plaga con ranchos de la frontera norte, esperamos que Senasica monitore esto y contemplar acciones”, comentó.