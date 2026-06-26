Continúa Municipio con puntos de hidratación en el Centro para prevenir afecciones por calor

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, informa que se encuentran habilitados puntos de hidratación para apoyar a la población y prevenir afectaciones a la salud por las altas temperaturas.

Se invita a las y los chihuahuenses a mantenerse hidratados y a acudir a los espacios de atención disponibles durante los días de calor extremo, especialmente durante las horas de mayor intensidad solar.

La Dirección de Desarrollo Humano y Educación cuenta con un punto de hidratación ubicado en las calles Segunda y Libertad, con horario de atención de 12:30 a 15:30 horas, donde se distribuyen alrededor de mil botellas de agua al día.

Asimismo, la Coordinación Municipal de Protección Civil, ubicada en la calle Esteban Coronado número 421, en la colonia Centro, brinda atención de 8:30 a 15:30 horas. También se encuentran habilitados puntos de hidratación en los Centros Comunitarios y en los CEDEFAM de la capital.

El Gobierno Municipal exhorta a la ciudadanía a evitar la exposición prolongada al sol y a adoptar las medidas preventivas necesarias para proteger su salud.