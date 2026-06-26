Kenya Durán coloca su fotografía en la Galería de expresidentes del PRI Chihuahua

Kenya Durán Valdez, quien fue Secretaria General del Comité Directivo Estatal del PRI en Chihuahua del año 2022 al 2026 y quien ocupó el cargo de Presidenta durante el proceso de renovación de Alex Domínguez, ha colocado su fotografía oficial en el edificio del partido, en el espacio conocido como Salón Presidentes, en un acto protocolario, emotivo y en compañía de amigos y familiares.

En esta galería histórica, se inicia con la fotografía del destacado historiador chihuahuense Francisco R. Almada, quien fuera dirigente estatal en 1929 (año de fundación de lo que se llamó PNR, que luego derivó en PRI). Se observa a muchos expresidentes ya fallecidos, así como algunos otros que aún son cuadros activos del tricolor, como Diógenes Bustamante, Óscar Villalobos, Mario Trevizo, Sergio Granados, por citar algunos.

Cabe mencionar que en casi 100 años solo ha habido 4 mujeres en esta posición.

En su pronunciamiento, Durán Valdez externó que posteriormente se irán llenando esas paredes con más fotos de mujeres; así mismo, habló de su propia trayectoria dentro del tricolor, partido, al cual pertenece desde niña, por provenir de una familia de tradición priísta y cuya lealtad jamás se pone en duda.

El evento fue presidido por la Secretaria General, Janeth Montes López, quien emitió un mensaje de felicitación y posteriormente se procedió a un brindis de honor a las y los asistentes, terminando el acto entre familiares y amigos con abrazos y felicitaciones.