Impulsa Arturo Medina talento de jóvenes chihuahuense; ganan primeros lugares a nivel nacional

El impulso que Arturo Medina ha brindado al talento de las nuevas generaciones del campo chihuahuense permitió que dos jóvenes surgidas del Congreso Estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC) alcanzaran los primeros lugares en competencias nacionales.

Leslie Alvidrez, originaria de Aquiles Serdán, obtuvo el primer lugar en el Concurso Nacional de Canto de la CNC, mientras que Valeria Apodaca Castillo, de Delicias, conquistó el segundo lugar en el histórico y tradicional certamen Flor del Campo.

Ambas jóvenes fueron proyectadas como representantes de Chihuahua después de destacar en el Congreso Estatal de la CNC organizado por Arturo Medina, encuentro concebido para abrir espacios de participación, descubrir nuevos talentos y fortalecer la identidad de las comunidades rurales.

“Para eso organizamos estos encuentros: para que el talento de nuestras comunidades encuentre oportunidades y pueda llegar tan lejos como se lo proponga. Leslie y Valeria demostraron que, cuando se impulsa a nuestra juventud, Chihuahua destaca en cualquier escenario”, expresó Medina.

El dirigente estatal de la CNC destacó que estos resultados confirman la importancia de generar plataformas desde los municipios para que las nuevas generaciones desarrollen sus capacidades y representen con orgullo sus raíces en el ámbito nacional.

“El campo chihuahuense presume su grandeza en todo México. Leslie y Valeria nos llenan de orgullo y nos motivan a seguir impulsando el talento, la disciplina y los sueños de nuestra juventud. ¡Que viva el campo y que viva Chihuahua!”, concluyó.