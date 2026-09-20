Detuvo K-9 a hombre con aparente cristal en colonia Zarco

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 20 de septiembre de 2026.- Elementos del grupo K-9 de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un hombre de 28 años de edad, a quien le localizaron cuatro porciones de una sustancia con las características del cristal, durante recorridos preventivos en la colonia Zarco.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Ricardo Flores Magón y Sexagésima, donde los agentes observaron a un hombre que, al ser abordado, mostró una actitud agresiva hacia los elementos, por lo que realizaron una inspección y localizaron entre sus pertenencias la aparente droga.

El detenido, identificado como Juan de Dios A. P., de 28 años, fue trasladado al Centro de Detención Zona Sur y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que determinará su situación legal.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.