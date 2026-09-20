FGR ordena a la FEMDO atraer la investigación por el ‘huachicol’ localizado en Guanajuato

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajo la investigación por los 59 millones de litros de ‘huachicol’ localizado en un cateo en la previa en San José Iturbide, Guanajuato.

Por medio de un comunicado, la FGR indicó que continúa trabajando de manera formal en las investigaciones ministeriales orientadas a esclarecer la posible comisión de delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, así como en el Código Fiscal de la Federación, dentro del estado de Guanajuato.

De acuerdo con el comunicado, los hechos tienen su antecedente en la ejecución de un cateo debidamente autorizado por la autoridad judicial. Dicho mandamiento legal se basó en diversos indicios que apuntaban hacia la posible existencia de irregularidades en un inmueble localizado en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato.

Durante el desarrollo de esta diligencia ministerial, las autoridades federales ubicaron y aseguraron importantes cantidades de hidrocarburo distribuido en modalidades de gasolina regular, premium y diésel.

Sin embargo, la FGR señaló que, hasta el momento, no se ha recibido la documentación correspondiente por parte de las empresas relacionadas que logre acreditar de manera completa, legal y fehaciente la licitud en el origen, el manejo adecuado y el destino final del combustible localizado.

Ante este escenario y debido a la evidente complejidad que reviste el caso, la titular de la FGR instruyó formalmente a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para que ejerza de inmediato la facultad de atracción sobre la carpeta de investigación respectiva. Como parte de los trabajos ministeriales que se desprenden de esta atracción federal, personal especializado de la institución lleva a cabo diversas diligencias estratégicas.

Entre estas acciones destacan el acopio de información relativa a diversas empresas vinculadas, el análisis exhaustivo de documentos y la realización de entrevistas a directivos de la empresa directamente relacionada con los hechos investigados.

El propósito central de estas indagatorias es verificar con precisión la propiedad, la operación comercial y la trazabilidad tanto financiera como fiscal de la totalidad del hidrocarburo asegurado. Finalmente, la Fiscalía General de la República reiteró que seguirá trabajando de forma permanente para combatir delitos prioritarios como el huachicol, el contrabando y la defraudación fiscal, con el objetivo de contribuir a la defensa del patrimonio del pueblo de México.

Con información de López-Dóriga Digital