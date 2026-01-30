Impulsa Alex Domínguez jornadas “Sé Extraordinario” para fortalecer la salud mental de la juventud chihuahuense

Con el objetivo de fortalecer la salud mental, el liderazgo y el bienestar integral de la juventud en el estado, el diputado federal Alejandro Domínguez impulsa en Chihuahua las jornadas de formación juvenil “Sé Extraordinario”, un programa que ha tenido resultados exitosos en otras entidades del país.

El legislador destacó que esta iniciativa busca brindar a las y los jóvenes espacios de motivación, autoconocimiento y prevención de riesgos emocionales, a través de conferencias magistrales, talleres y actividades impartidas por especialistas en temas como inteligencia emocional, prevención del suicidio, manejo del estrés, liderazgo y desarrollo personal.

A la fecha, más de 3 mil 300 estudiantes del Cecytech de los municipios de Aquiles Serdán, La Junta, Ascensión y Cuauhtémoc han sido beneficiados con estas jornadas, consolidando el programa como una estrategia efectiva de acompañamiento y prevención.

Como parte de estas acciones, este jueves dio inicio la jornada de formación “Redescubriendo mi Formación Docente”, realizada en las instalaciones del Museo Semilla, dirigida al personal administrativo y docente del Cecytech.

Durante el evento se impartieron talleres y conferencias a cargo del Dr. Marco Lomé, así como de los maestros Raúl Sargento Ríos y Sergio Cazadero, quienes abordaron temas como “Tu historia no te determina”, “Sanar para educar: autocuidado y bienestar docente” y “Dejar huella: el docente como red de apoyo y propósito de vida”, respectivamente.

Myrna Terrazas directora de Calidad y Proyectos Especiales del Cecytech celebró la implementación del programa “Sé Extraordinario”, al considerar que se trata de una iniciativa que transforma positivamente a la comunidad estudiantil, docentes y padres de familia, cerrando el círculo de la prevención y el bienestar.

Asimismo, reconoció el esfuerzo del diputado federal por gestionar programas que fortalecen la salud mental y el bienestar social en el sector educativo.

Por su parte, Nayelly Cruz Solache, líder del proyecto “Sé Extraordinario”, subrayó la importancia de generar espacios donde las y los jóvenes puedan autoconocerse, fortalecer su autoestima y tomar mejores decisiones para su vida.

Finalmente, Álex Domínguez recordó que este programa representa un llamado a la esperanza y al acompañamiento cercano, al ofrecer a estudiantes de nivel bachillerato herramientas que les permitan comprenderse, sanar y proyectarse hacia un futuro pleno, libre y sano, no solo previniendo conductas de riesgo o trastornos emocionales, sino ayudándoles a construirse desde dentro a través del autoconocimiento, la aceptación y la acción.