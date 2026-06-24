Implementará Policía Municipal operativo especial para garantizar seguridad durante partido de México

Para brindar seguridad y confianza a las familias que asistan a la transmisión del encuentro entre México y República Checa, la Dirección de Seguridad Pública Municipal desplegará un operativo especial en la Glorieta de Pancho Villa y Plaza Mayor.

El plan de trabajo contempla acciones preventivas, de vigilancia y reacción inmediata para atender cualquier situación inusual de manera eficaz, priorizando en todo momento la seguridad de las y los asistentes, así como el desarrollo ordenado de los festejos.

Entre los principales objetivos se encuentran prevenir conductas que alteren el orden público y mantener un ambiente familiar y de sana convivencia.

Como parte de las estrategias preventivas, personal policial realizará recorridos pedestres permanentes, monitoreo a través de las cámaras de la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU), instalación de vallas perimetrales, filtros de acceso y supervisión constante de las áreas de concentración.

Asimismo, se contemplan acciones de respuesta ante posibles contingencias, incluyendo rutas de evacuación, monitoreo en tiempo real desde el sistema PECUU, presencia de unidades médicas y protocolos de mediación o detención en caso de ser necesario.

Para este operativo participarán elementos de los grupos Betas, Proximidad, Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM), Eventos Especiales, Equipo de Proyectos Especiales (EPE), K-9 y Policía Montada, sumando un estado de fuerza de 118 policías.

En coordinación con la Subsecretaría de Movilidad, se realizarán cierres temporales a la circulación vehicular en diversos accesos de la zona.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal exhorta a las y los asistentes a celebrar con responsabilidad, respetar las indicaciones de las autoridades y contribuir a que este evento se desarrolle en un ambiente seguro, ordenado y familiar.