Distribuye Estado apoyos alimentarios en la colonia Ladrilleras Norte

Con la finalidad de fortalecer la seguridad alimentaria de las familias en situación de vulnerabilidad, la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) entregó 150 despensas en la colonia Ladrilleras Norte, a través del programa “Juntos por Nuestra Identidad”.

En el acto estuvieron presentes representantes comunitarios y personal de la SPyCI, quienes refrendaron su compromiso de continuar con el trabajo conjunto en las comunidades, para atender sus principales necesidades y mejorar sus condiciones de vida.

Las familias beneficiarias recibieron apoyos alimentarios que contribuirán a fortalecer la economía de sus hogares y garantizar el acceso a productos básicos.

También se llevaron servicios como trámites gratuitos para la expedición y renovación de credenciales del sistema de transporte Bowí, afiliaciones y gestiones al sistema de salud estatal.

Mediante estas acciones el Gobierno del Estado impulsa programas y estrategias para fortalecer el desarrollo integral de las comunidades.