Arde camión recolector de basura en la colonia Villa

Un fuerte incendio de un camión recolector de basura de la empresa GEN se registró esta tarde en la colonia Villa.



De acuerdo con el reporte, el chofer se percató de que salía humo de la parte trasera, por lo que decidió detenerse y llamar al número de emergencia; de inmediato arribaron elementos de la policía municipal sobre la avenida tecnológico en sentido de sur a norte, justo en el Cruce de la calle Avelina gallegos en la colonia villa.

Fueron policías municipales quienes desviaron el tráfico hacia calles alternas a la colonia villa para que elementos del cuerpo bomberos pudieran trabajar para sofocar el fuerte incendio del camión recolector de basura sin personas lesionadas.