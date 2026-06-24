Rescata SSPE a tres personas en Coyame del Sotol, esto tras operativo

Como resultado de una operación coordinada entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y personal especializado de la Plataforma Centinela, se logró la localización, rescate y extracción aérea de tres personas que presuntamente fueron llevadas con engaños para trabajar para un grupo delictivo en la región de Coyame del Sotol.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, destacó que este operativo refleja la capacidad de respuesta y coordinación institucional para proteger la integridad de las personas, particularmente en situaciones de alto riesgo y en zonas de difícil acceso.

Los trabajos iniciaron el pasado 22 de junio, cuando a través del sistema C7 se recibió el reporte sobre varias personas que se encontraban retenidas en una zona despoblada del municipio de Coyame del Sotol. Tras recibir la información, se estableció una estrategia conjunta de búsqueda y localización, donde la SSPE desplegó una aeronave para realizar labores de reconocimiento aéreo, logrando ubicar a tres personas en el sitio señalado.

Sin embargo, debido a las condiciones climatológicas adversas, así como a factores de altitud y temperatura, no fue posible efectuar la extracción en ese momento. Ante ello, la tripulación descendió apoyo humanitario consistente en agua, alimentos y una nota con instrucciones precisas para facilitar el rescate al día siguiente.

Durante la mañana de este miércoles 24 de junio se activó un operativo interinstitucional terrestre y aéreo en coordinación con Defensa. A las 7:15 horas despegó nuevamente la aeronave Bell 429 de la SSPE con personal especializado a bordo, logrando resguardar a las tres personas, quienes presentaban signos de deshidratación. Mediante maniobras de rescate aéreo, los afectados fueron extraídos de manera segura y trasladados al municipio de Coyame del Sotol, donde recibieron valoración prehospitalaria por personal técnico en urgencias médicas de la SSPE.

Posteriormente, fueron puestos bajo resguardo de las autoridades correspondientes para continuar con los procedimientos de atención y seguimiento. En el operativo participaron más de 40 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Secretaría de la Defensa Nacional, apoyados con unidades terrestres y recursos aéreos especializados.

La SSPE reitera el compromiso de servir y salvaguardar la integridad de la población y responder de forma inmediata ante cualquier situación que represente un riesgo para las y los chihuahuenses.