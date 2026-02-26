Imparten conferencia “De la investigación a la sentencia” en el marco del cuarto aniversario de los Grupos Especiales

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, en coordinación con el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, llevó a cabo la conferencia “De la investigación a la sentencia”, como parte de las actividades conmemorativas por el cuarto aniversario de la creación de los Grupos Especiales.

La ponencia fue impartida por Claudia Lizeth Miramontes Ruiz, jueza de primera instancia en materia penal adscrita al Tribunal Especializado en Violencia de Género, quien abordó los aspectos que las y los juzgadores observan al momento de evaluar un caso y emitir una resolución.

Durante su intervención, destacó la relevancia de cada actuación policial dentro del proceso penal, subrayando que la correcta integración de la investigación, el respeto a los procedimientos y la adecuada documentación de los hechos son determinantes cuando el asunto llega a los tribunales.

Este tipo de encuentros entre operadores de seguridad y juzgadores fortalece la coordinación institucional y contribuye al robustecimiento del sistema de justicia penal en Chihuahua, al promover una actuación profesional, técnica y apegada a derecho desde la intervención inicial hasta la emisión de la sentencia.