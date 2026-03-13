Imparte SDHyBC taller de atención psicosocial a usuarias del Centro Comunitario Villa Revolución

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), a través de la Unidad de Atención Psicosocial, impartió un taller dirigido a usuarias del Centro Comunitario Villa Revolución, con el propósito de brindar herramientas que contribuyan a fortalecer su salud mental.

Durante la capacitación se abordaron temas relacionados con las emociones, los pensamientos y las conductas de las personas, así como los patrones de comportamiento que influyen en la vida cotidiana.

Además, se realizaron dinámicas participativas para promover el autoconocimiento, la comunicación asertiva y el manejo de emociones ante situaciones de estrés o conflicto.

Estas actividades permitieron que las participantes identificaran sus emociones, reflexionaran sobre sus pensamientos y comprendieran de qué manera estos influyen en sus decisiones y relaciones personales.

Al respecto, el secretario Rafael Loera señaló que través de la Unidad de Atención Psicosocial, las mujeres pueden acceder a acompañamiento gratuito y a talleres en los centros comunitarios, para atender situaciones emocionales, fortalecer su salud mental y favorecer su crecimiento personal.