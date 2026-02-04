Imparte CEJUM pláticas sobre tipos y modalidades de violencia a estudiantes universitarios y cuidadores de una A.C.

Personal especializado del Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) en Cuauhtémoc, impartió pláticas sobre los tipos y modalidades de la violencia, a estudiantes del Centro Cultural Universitario (CCU) y cuidadores de la asociación civil “La Gran Familia de Gregory”.

La coordinadora del CEJUM, Rosario Chávez Quiroga, expresó que con este tipo de reuniones se busca concientizar acerca de que es la violencia y sus tipos de modalidades, factores psicológicos que se presentan en las víctimas y característica de los agresores.

Durante la plática con 22 estudiantes del CCU Cuauhtémoc, se les ofreció información de cómo surgieron los Centros de Justicia para las Mujeres, los servicios que ofrece la institución y los horarios de atención.

La plática fue impartida por la Lic. Valeria Solís Reza, del área de Psicóloga Infantil; Christian Gómez Soto, del área de Psicóloga de Mujeres Adultas y por Itzel Rodríguez Moreno, asesora y coordinadora del Área Jurídica.

Con el mismo tema en días pasados se ofreció la plática a personal de la Asociación Civil “Gran Familia de Gregory”, con la participación de la Lic. Adriana Yoenny Ríos y la Lic. Yazmín Soto.

El Centro de Justicia Para las Mujeres, reitera su compromiso con la sociedad para prevenir la violencia sensibilizar, empoderar y fomentar la igualdad de género y respeto mutuo en la familia y la sociedad.