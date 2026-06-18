IMD percibe deterioro en competitividad de México

México cayó de la posición 55 a la 62 en la Clasificación Mundial de Competitividad 2026, elaborada por el Instituto para el Desarrollo Gerencial (IMD, por su sigla en inglés), con sede en Suiza.

Durante los cuatro años previos, la clasificación de México se mantuvo estable entre las posiciones 55 y 56.

En la clasificación general, Singapur, Hong Kong, Suiza, Taiwán y Emiratos Árabes Unidos se ubicaron como las economías más competitivas del mundo. El resto del Top-10 quedó conformado por Dinamarca, Irlanda, Países Bajos, Suecia y Estados Unidos.

Regionalmente, Chile se colocó en la posición 43 (-1 escalón), Argentina en la 58 (+4), Colombia en la 59 (-5) y Perú en la 60 (sin cambio).

El perfil competitivo de México refleja una tensión estructural entre una economía grande e integrada comercialmente, con un mercado laboral excepcionalmente ajustado, y profundas debilidades institucionales que se agravaron notablemente en 2026.

El deterioro registrado este año en materia de desempeño fiscal, estado de derecho, productividad y entorno empresarial indica que las deficiencias de gobernanza están contrarrestando cada vez más las ventajas estructurales de la economía en los sectores manufacturero y del mercado laboral.

Como puntos fuertes, el empleo en México es uno de los activos competitivos más destacados del índice (12.º). El desempleo se sitúa en 2.39%, ocupando el 7.º peldaño a nivel mundial. El desempleo de larga duración es casi nulo, con un 0.05% (3.º puesto). Y el desempleo juvenil, de 5.64%, sitúa al país en el 9.º lugar a nivel mundial.

En el ámbito comercial, las exportaciones alcanzan los 664,840 millones de dólares (puesto 11), y con una relación comercio/PIB de 78.74%, la profunda integración de México en las cadenas de suministro de América del Norte se refleja claramente en los datos.

Además, el país ocupa el puesto 16 en stock de IED recibida (720,250 millones de dólares) y el 10 en flujos de IED recibida (36,870 millones de dólares), lo que le permite mantener su posición como uno de los principales destinos de capital extranjero de la región.

La competitividad fiscal es un punto fuerte relativo: los ingresos fiscales totales representan solo 15.40% del PIB (lugar 17). Los pasivos de inversión de cartera mejoraron notablemente, subiendo 28 puestos en 2026. México también ocupa el primer lugar a nivel mundial en representación parlamentaria femenina, con un 50.20 por ciento. Por el contrario, entre sus principales debilidades de México, la eficiencia del gobierno cayó al sitio 67, bajando cinco posiciones. Las finanzas públicas se deterioraron considerablemente, perdiendo 13 posiciones hasta situarse en el puesto 65; el déficit fiscal alcanzó el -4.72% del PIB, y los pagos de intereses representan ahora 15.67% del gasto público total.

En tanto, el estado de derecho ocupa el puesto 69, junto con el soborno y la corrupción en el 68 y la transparencia en el 68. La legislación empresarial también cayó siete lugares hasta el lugar 69, con la economía paralela cerca del último lugar (puesto 69), los contratos del sector público en el puesto 69 y la normativa laboral cayendo 12 lugares hasta el 63.

Las infraestructuras ocupan el puesto 64, con las competencias en IA en el 69, indicadores que reflejan una brecha tecnológica cada vez mayor. El impulso económico se ha estancado notablemente: el crecimiento del PIB real alcanzó solo 0.60 % (sitio 58), y el crecimiento del PIB real per cápita se tornó negativo, situándose en -0.42% (puesto 62).

A su vez, el crecimiento de la formación bruta de capital fijo se desplomó 25 puestos en un solo año. La productividad y la eficiencia cayeron 20 casillas al puesto 58, impulsadas por una caída de 33 puestos en la productividad.