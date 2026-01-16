Ilumina Municipio calle Arroz en Vida Digna; instalación de alumbrado da seguridad a vecinos

Cerca de 2 mil 500 vecinos se beneficiaron con luminarias LED que obtuvieron gracias al Presupuesto Participativo

Para garantizar entornos seguros y dignos para las familias chihuahuenses, el Gobierno Municipal instaló sistema de alumbrado público en la calle Arroz, ubicada en la colonia Vida Digna.

Esta obra, fue elegida y priorizada por la ciudadanía a través del Presupuesto Participativo, para que el sector esté bien iluminado para mejorar la calidad de vida de 2 mil 498 habitantes.

La Dirección de Mantenimiento Urbano ejecutó los trabajos desde cero. Ante la falta de infraestructura previa, el personal operativo instaló 14 nuevos postes de concreto con sus respectivos brazos, con 14 luminarias de alta tecnología LED y cableado.

Con una inversión de 64 mil ,343.99 pesos, el Municipio cumplió con esta nueva red de alumbrado que no solo embellece la zona, sino que mejora la convivencia y tranquilidad de los vecinos que transitan por aquí.

Por su parte, María del Rosario Caro, promovente de este proyecto en el Presupuesto Participativo, expresó sentirse muy contenta y agradecida por el apoyo brindado por parte del Gobierno Municipal y del alcalde Marco Bonilla por estas acciones que ahora brindan más seguridad y confianza a los colonos.