Pronostican lunes caluroso en territorio estatal; máxima será de 37°C en la ciudad de Chihuahua

Este lunes, la corriente en chorro subtropical, en interacción con una vaguada en altura, un canal de baja presión y la entrada de humedad procedente del Océano Pacífico, favorecerán ambiente templado por la mañana, de caluroso a muy caluroso por la tarde, ambiente de frío a fresco en la zona serrana, cielo de despejado a mayormente despejado.

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Vientos de 10 a 20 km/h, que pueden superar los 55 km/h en partes de las zonas norte, sur y sureste, incluye: Ahumada, Sueco, Huejotitán, Parral y Jiménez.

Además, pueden superar los 45 km/h en partes de las zonas norte, centro, sureste y noreste, incluye: Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Gran Morelos, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Majalca, Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, Rosales, Meoqui, Julimes, Delicias, Saucillo, Satevó, Valle de Zaragoza, Rosario, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Matamoros, Allende, López, Coronado, San Francisco de Conchos, Camargo, La Cruz, Coyame, Nueva Holanda, Ojinaga y Manuel Benavides.

Asimismo, pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas norte, noroeste, oeste, suroeste, centro y sur, incluye: Juárez, Palomas, Ascensión, Janos, Madera, Temósachi, Matachí, Namiquipa, Balleza, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio y El Tule.

Las ráfagas de los vientos fuertes pueden ocasionar tolvaneras en partes de: Ahumada, Sueco, Huejotitán, Parral y Jiménez. Sin lluvias.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 37/22, Juárez 38/24, Janos 36/19, Madera 29/10, Temósachi 31/8, Cuauhtémoc 31/14, Ojinaga 40/26, Delicias 38/22, Camargo 37/22, Jiménez 36/22, Parral 33/19, Creel 28/6, Chínipas 40/24, Guachochi 28/7, El Vergel 27/5.