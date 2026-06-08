Trump llama a Israel e Irán a “dejar de dispararse de inmediato”

Donald Trump instó a Israel e Irán a poner fin a los ataques mutuos que iniciaron la noche del domingo al lunes.

“Israel e Irán deben dejar de ‘dispararse’ de inmediato”, escribió el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social.

Israel atacó este domingo los suburbios del sur de Beirut sin previo aviso, pocos días después de la entrada en vigor de un alto el fuego y pese a la petición de Estados Unidos de no atacarla capital libanesa. Tras la ofensiva se reportaron víctimas. En respuesta al ataque israelí, Teherán efectuó un ataque con misiles hacia el país hebreo.

Por su parte, Trump declaró a N12 que espera que Israel no responda con un ataque a Irán tras los últimos intercambios de golpes. El mandatario estadounidense advirtió que, si Netanyahu ordena una ofensiva, eso llevaría a un contraataque y extendería la escalada. Trump añadió que Estados Unidos está “cerca” de alcanzar un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra y que no quiere “echar por tierra” ese acuerdo.