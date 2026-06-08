Así quedó el ranking mundial ATP tras el título de Alexander Zverev en Roland Garros 2026

La tan ansiada coronación a nivel Grand Slam finalmente llegó para el alemán Alexander Zverev (3°), que venció a sus propios fantasmas este domingo, mostró personalidad para derrotar al italiano Flavio Cobolli (14°) por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5) y 6-1, y se proclamó campeón de Roland Garros 2026, afirmándose aún más entre las primeras posiciones del ranking mundial ATP.

Gracias a los contundentes éxitos ante Benjamin Bonzi (95°), Tomas Machac (43°), Quentin Halys (90°), Jesper De Jong (106°), Rafael Jódar (29°) y Jakub Mensik (27°), el nacido en Hamburgo, de 29 años, se dio una nueva oportunidad y logró reponerse a los momentos de dudas para cortar la mala racha, alzar su 25° título y certificar su lugar como el tercer mejor tenista de la actualidad con 7.305 puntos, reduciendo la diferencia versus el italiano Jannik Sinner (1°) y el español Carlos Alcaraz (2°), quienes totalizan 13.500 y 9.960, respectivamente.

Por su parte, el florentino, de 24 y verdugo de Andrea Pellegrino (124°), Yibing Wu (92°), Learner Tien (18°), Zachary Svajda (85°), Felix Auger-Aliassime (6°) y Matteo Arnaldi (104°) en las rondas previas, cerró dos semanas inolvidables sobre el polvo de ladrillo parisino, accediendo a su primera definición de Major para adueñarse de 1.200 unidades y asegurarse su estreno absoluto en el Top 10 de la clasificación masculina con 3.540.

Cabe destacar que otros jugadores también se marcharon con buenas sensaciones de la capital francesa, donde el mencionado canadiense Auger-Aliassime garantizó el cuarto peldaño del ordenamiento, su mejor ubicación histórica, similar situación a la del checo Jakub Mensik (27°), los españoles Jódar y Martín Landaluce (69°), los argentinos Juan Manuel Cerúndolo (56°) y Thiago Tirante (60°), el belga Raphael Collignon (62°), el estadounidense Zachary Svajda (85°) y el neerlandés Jesper De Jong (106°), entre otros.

Sin embargo, algunos players no disfrutarán las mismas sensaciones y protagonizarán marcados descensos, a raíz de que el serbio Novak Djokovic (4°) se marchó en tercera ronda y bajará hasta la séptima posición, y el danés Holger Rune (44°) y el británico Jack Draper (75°) no pudieron participar por diferentes lesiones y caerán hasta la 64° y 112°, correlativamente.

Así quedó el ranking mundial ATP tras Roland Garros 2026

1) Jannik Sinner: 13.500 puntos

2) Carlos Alcaraz: 9.960

3) Alexander Zverev: 7.305

4) Felix Auger-Aliassime: 4.440 (+2)

5) Ben Shelton: 3.920

6) Alex de Minaur: 3.905 (+1)

7) Novak Djokovic: 3.760 (-3)

8) Daniil Medvedev: 3.760

9) Taylor Fritz: 3.720

10) Flavio Cobolli: 3.540 (+4)

14) Casper Ruud: 2.425 (+2)

16) Lorenzo Musetti: 2.315 (-5)

17) Jakub Mensik: 2.300 (+10)

23) Rafael Jódar: 1.849 (+6)

25) Joao Fonseca: 1.735 (+5)

27) Francisco Cerúndolo: 1.660 (-1)

30) Tomás Etcheverry: 1.510 (-2)

31) Alejandro Tabilo: 1.428 (+5)

34) Matteo Arnaldi: 1.336 (+70)

45) Juan Manuel Cerúndolo: 1.055 (+11)

51) Raphael Collignon: 966 (+11)

52) Thiago Tirante: 961 (+8)

58) Martín Landaluce: 919 (+11)

62) Zachary Svajda: 875 (+23)

64) Holger Rune: 860 (-20)

71) Pablo Carreño Busta: 835 (+18)

83) Jesper De Jong: 746 (+23)

89) Francisco Comesaña: 688 (+13)

93) Jaime Faria: 668 (+22)

112) Jack Draper: 560 (-37)