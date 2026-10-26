Conductor choca contra valla y cae 3 metros en Vialidad Los Nogales

Un conductor perdió el control de su vehículo en la vialidad Los Nogales y chocó contra una valla, cayendo 3 metros.

Un hombre de aproximadamente 70 años de edad conducía un vehículo Mazda 6 de color blanco sobre la Vialidad Los Nogales, en sentido de este a oeste, tomando su carril de extrema izquierda para subir la rampa de acceso al retorno que está a la altura de la empresa chachitos, pierde el control se impacta contra la valla de contención metálica, cayendo de una altura aproximada a los 3 metros nuevamente hacia el nivel del suelo.

El hombre fue atendido por paramédicos de Cruz Roja sin embargo, no presenta lesiones por lo cual no hubo necesidad de trasladarlo a un hospital.

Ante el accidente tomaron nota elementos de la Policía Vial para deslindar responsabilidades.