Flávio Bolsonaro no reconoce el triunfo de Lula da Silva en Brasil: pedirá la anulación de los comicios

Flávio Bolsonaro dijo que no reconoce la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral y anunció que pedirá la anulación de los comicios.

El candidato consideró que “es imposible reconocer” la victoria en la segunda vuelta de las presidenciales de este domingo por la decisión de un juez de ampliar en dos horas el horario de votación a petición del líder progresista.

“Hay mucho que aclarar antes de reconocer lo que pasó”, dijo el senador de extrema derecha ante sus partidarios.

Lula da Silva superó a su adversario por casi 4.4 millones de votos tras un caótico retraso en el cierre de los centros de votación ordenados por un magistrado del Tribunal Supremo.

Tanto Bolsonaro como Lula solicitaron que los centros de votación permanecieran abiertos más tiempo debido a problemas con el transporte público y las inclemencias meteorológicas en algunas zonas de Brasil.

La decisión de mantener los centros abiertos se tomó apenas tres minutos antes de la hora prevista para el cierre; algunos centros recibieron la noticia cuando ya habían cerrado y no está claro cuántos votos se emitieron durante el tiempo adicional.

Bolsonaro calificó la medida de ampliar el horario de votación como algo sin precedentes —a pesar de que tanto él como Lula habían realizado la petición— y solicitó la anulación de las elecciones.

Lula, un icono de la izquierda global y la figura más dominante de la política brasileña en este siglo, derrotó al hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro por un 51.77% frente a un 48.23% de los votos, con el 99.9% de las mesas escrutadas.