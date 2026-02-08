Identifican a José Manuel Castañeda Hernández, geólogo encontrado en fosa clandestina en Concordia

Autoridades federales identificaron a José Manuel Castañeda Hernández, geólogo desaparecido en Sinaloa, como el segundo trabajador de una mina encontrado en fosa clandestina en localizad en el municipio de Concordia.

Cabe recordar que el 6 de febrero fue ubicada una fosa clandestina entre las comunidades de El Verde y Zavala, en Concordia, Sinaloa, que estaría relacionada con el secuestro de al menos 10 trabajadores mineros.

Suman dos trabajadores mineros identificados en fosa clandestina en Concordia, Sinaloa

El domingo 8 de febrero de 2026, se dio a conocer que peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) habrían identificado a José Manuel Castañeda Hernández de 43 años como el segundo trabajador de la minera Vizsla Silver localizado en una fosa clandestina en Concordia, Sinaloa.

De acuerdo con la información, familiares de Castañeda Hernández, quien era originario de Taxco, Guerrero, habrían acudido a identificar los restos localizados por las autoridades.

Tras esta acción, la FGR confirmó así que se trataba del geólogo reportado como desaparecido desde el 23 de enero, así como otros 9 trabajadores.

De esta manera, el hallazgo de José Manuel Castañeda Hernández se suma al de José Ángel Hernández Vélez, siendo ya dos mineros identificados por autoridades.

Colectivos instan a las autoridades de Sinaloa y federales a continuar con las labores de identificación de restos, toda vez que se desconoce el número de cuerpos que habrían encontrado en la fosa ubicada en Concordia, Sinaloa.