Identifica FGE Zona Sur a persona encontrada sin vida en 2025 en Parral

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, informa que, a través de la aplicación de los protocolos para establecer la identidad de personas fallecidas, se logró identificar a la persona localizada sin vida el 16 de diciembre de 2025, en las inmediaciones del lugar conocido como Cerro de La Muela, en la ciudad de Parral.

El dictamen de la necropsia determinó que la causa del fallecimiento fue asfixia por suspensión (suicidio) y mediante diversas pruebas de lofoscopía forense y análisis de características físicas, el occiso fue identificado como Luis Tomás G. A., de 39 años de edad, originario de la citada ciudad.

Al concluir los protocolos de identificación, se realizó la entrega del cuerpo a sus familiares, para su funeral.