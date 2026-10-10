Huracán ‘Simon’ alcanza categoría 3; prevén que se fortalezca a categoría 4

El huracán ‘Simón’ se intensificó a categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 195 km/h, y se localiza a 245 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Se prevé que el sistema alcance la categoría 4 durante el sábado y provoque lluvias muy fuertes a puntuales en zonas de su influencia.

Ante su cercanía con las costas mexicanas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes, estableció zonas de vigilancia y prevención por los vientos que podría generar.

La zona de vigilancia por vientos de huracán abarca de Punta Mita a San Blas, Nayarit. Además, se mantiene una zona de prevención desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, así como vigilancia por vientos de tormenta tropical entre Punta San Telmo y Lázaro Cárdenas, Michoacán.