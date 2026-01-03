Hoy hay esperanza para Venezuela; no más narcodictadura de Maduro: Alfredo Chávez

El diputado coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, Alfredo Chávez, dijo estar muy contento por el pueblo de Venezuela, por los millones de hombres y mujeres migrantes que han salido del país por la “narcodictadura” de Nicolás Maduro, hoy se acabó.

”Hoy hay esperanza para Venezuela para apostarle a la democracia, para reintegrarse al clima democrático, porque hay que recordar que en la última elección, Maduro de la robó a Edmundo González”.

El diputado panista recordó que el pueblo venezolano dio muchas batallas democráticas y se imponía a la violencia de Maduro.

”Hoy, Maduro tendrá que rendir cuentas ante una corte de Estados Unidos por su actividad de narco política, o por la que asumió en estos últimos años, pero esta es una gran oportunidad para el pueblo de Venezuela de entrar otra vez a los roles democráticos y también pedir el respeto a la soberanía del pueblo de Venezuela para que sean ellos los que dirijan el destino de su país, y Acción Nacional ha sido muy congruente y solidario con los opositores a la dictadura y muchos de esos compañeros que han sido opositores, están encarcelados”.

Lo anterior, luego de que este sábado se amaneciera con la noticia de que Maduro y su esposa fueron capturados por el Gobierno de Estados Unidos. Asimismo, durante la madrugada se registraron explosiones en varios puntos de Caracas y otros estados venezolanos, acompañadas de sonidos de aviones sobrevolando la ciudad, lo que provocó pánico entre los civiles y largos momentos de incertidumbre en la capital. Testigos describieron columnas de humo y múltiples detonaciones antes del amanecer.