Hoy es el día de México: hoy toca enterrar para siempre el “ya merito”

El 2 de octubre de 2005, el 10 de julio de 2011 y el 11 de agosto de 2012 son fechas que el futbol mexicano atesora. Esos días “el ya merito” y el “jugamos como nunca y perdimos como siempre” fueron sepultados.

Históricamente, el balompié nacional y el fracaso tienen una relación muy cercana que se niegan a romper; sin embargo, en las fechas referidas algo pasó, México pudo llenarse la boca gritando a los cuatro vientos “Campeones del Mundo”, “Campeones Olímpicos”…

Hoy no hay un título en juego, son los Octavos de Final de un Mundial, y avanzar a la siguiente instancia representaría apenas romper una barrera que tiene 40 años, nada más, nada menos. Pero sin duda alguna, sería un parteaguas para el deporte más querido y seguido en el país.

No se trata de cualquier Mundial, es el de casa, el tercero en la historia, el que llegó en uno de los peores momentos políticos y sociales para México, pero que tras cuatro juegos ha logrado lo que ningún movimiento, partido o gobierno: unir a la gente, llenarla de alegría, contagiarla de ilusión.

Y no se trata de envolverse en la bandera, pero sí de dejarse llevar y creer porque hay elementos para hacerlo por más que enfrente esté la cuarta mejor selección del mundo —según en ranking de FIFA—, con futbolistas de un nivel superlativo.

Hoy es uno de esos días que se presentan muy de vez en cuando con la página en blanco para escribir historia. Hoy caer con la cara al sol, luchando y siendo el orgullo de un país no puede ser parte del guion en el seno de la Selección Nacional.

El 5 de julio de 2026 debe convertirse en el día en el que el futbol mexicano le gritó al mundo que dejó de ser un simple participante de las Copas del Mundo para convertirse en protagonista.

No, no está en juego un trofeo a diferencia de esos dos títulos mundiales Sub 17 y de la medalla de oro en Londres 2012… pero está en juego la ilusión de todo un país y el futuro de su futbol. Si México derrota a Inglaterra ya no habrá marcha atrás, todo lo que venga será crecer.

Que hoy sea el día de México.