Dialoga alcalde Marco Bonilla con Fernando Suárez y líderes transportistas de Cuauhtémoc

Se reúnen para atender temas prioritarios de la región noroeste del estado

El alcalde Marco Bonilla sostuvo la tarde de este sábado una reunión de trabajo con Fernando Suárez Ordóñez y un grupo de líderes transportistas de la región de Cuauhtémoc, con el objetivo de dialogar sobre los temas más relevantes para el noroeste de Chihuahua y progreso de las familias que ahí residen.

Fernando Suárez, quien actualmente funge como suplente del alcalde de Cuauhtémoc, expuso a Bonilla su experiencia en el ámbito social, luego de haber estado al frente de la Dirección de Desarrollo Social de ese municipio hasta febrero de este año, lo que le permite conocer de cerca las necesidades y prioridades de la región.

Al encuentro asistieron representantes de los sindicatos de transporte de carga Gran Visión, Soto Maynes, Gindursa, #305 Jagüeyes, Cusihuiriachi y Álvaro Obregón, entre ellos Pedro Muñiz, Ernesto Muñoz Domínguez, Cosme Damián Chávez, Isabel Erives, Artemio Torres, David Montaño, Alonso Arreola, Miguel Pecao, Abraham Wall, Carlos Rocha Marrufo y Felipe Durán Álvarez.

Durante la reunión, los líderes transportistas compartieron con el alcalde Marco Bonilla su experiencia y conocimiento del amplio territorio que abarca la zona noroeste del estado, así como las oportunidades de crecimiento económico que identifican para la región desde su actividad diaria en el transporte de carga.

Marco Bonilla refrendó su disposición para mantener el diálogo abierto con los sectores productivos de Chihuahua, reconociendo el papel del transporte de carga como una actividad clave para la economía regional y para el desarrollo de los municipios del noroeste del estado.