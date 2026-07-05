Afecta tormenta eléctrica al Estadio Ciudad de México previo al duelo del Tricolor vs Inglaterra

Una tormenta eléctrica cayó sobre el Estadio Ciudad de México a casi tres horas del inicio del duelo de octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra.

Debido a esta situación, autoridades capitalinas implementaron el protocolo correspondiente por tormenta, razón por la cual pidieron a los aficionados que ya se encuentran en el Coloso de Santa Úrsula permanecer en sus asientos o resguardarse de la lluvia y los rayos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló tormenta eléctrica antes y durante el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra.

Las condiciones se tornarán más severas a partir de las 16:00 y hasta las 18:00 h, hora en que iniciará el México contra Inglaterra, periodo en el que se anticipan tormentas con una probabilidad de lluvia del 80 al 60 por ciento, acompañadas de rachas de viento provenientes del sureste que podrían alcanzar los 45 km/h.

Hacia el desenlace del juego y las horas posteriores, entre las 19:00 a 20:00 h, el termómetro registrará un descenso continuo, situándose entre los 15 y 18 °C.

Aunque la intensidad de la tormenta disminuirá a chubascos dispersos, la probabilidad de lluvia se mantendrá entre el 60 y el 40 por ciento, con vientos sostenidos de hasta 20 km/h y rachas de 40 km/h.