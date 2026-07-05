Adulto mayor dispara a hombre en la colonia Servidor Agrario; ingresó a casa para robar

Un hombre de 32 años de edad, resultó con una herida de proyectil de arma de fuego, luego de qué intentó ingresar a una vivienda, la cual se encuentra en construcción.

El hecho ocurrió sobre la calle Porfirio Díaz y calle 19 en la colonia Servidor Agrario, cuando el propietario de 60 años al percatarse, dispara en al menos una ocasión para intentar a meditarlo, pero la bala rebota y impacta en la pierna del hombre que ingreso de manera ilegal y una vez que se percata que está robando en su vivienda.

La víctima fue abordada y trasladada por paramédicos al hospital central, mientras que elementos de la policía municipal acompañan por señalamientos de robo a vivienda.