Hoy cierra Sheinbaum su gira ‘Rendición de cuentas’ en el Zócalo

La presidenta Claudia Sheinbaum concluye este domingo 27 de septiembre su gira de ‘Rendición de Cuentas’, con una asamblea en el Zócalo de la Ciudad de México.

Ello después de recorrer las 32 entidades federativas para presentar ante la población los avances de su administración a dos años de haber asumido la Presidencia de México.

El recorrido forma parte del esquema mediante el cual la mandataria decidió ampliar la presentación de su Segundo Informe de Gobierno más allá de la Ciudad de México.

El informe constitucional fue presentado el 1 de septiembre y, posteriormente, Sheinbaum emprendió una gira por el país para explicar los resultados de su administración y los proyectos correspondientes a cada entidad.

Con información de Milenio