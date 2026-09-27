Castlevania cumple 40 años: la saga que ayudó a definir un género

El 26 de septiembre de 1986, Konami llevó a Simon Belmont hasta el castillo de Drácula con Akumajō Dracula para Famicom Disk System en Japón. Aquel juego de acción y plataformas dio inicio a Castlevania, una franquicia que durante cuatro décadas ha enfrentado a generaciones de Belmont contra criaturas de la noche y convirtió al látigo sagrado Vampire Killer en una de las armas más reconocibles de los videojuegos.

Castlevania llega a sus 40 años con una nueva aventura en el horizonte. Belmont’s Curse se estrenará el 15 de octubre con Rose Belmont, hija de Trevor, como protagonista de una historia ambientada en el París de 1499. Su regreso también ofrece la razón perfecta para recorrer el camino que llevó a la serie desde la acción lineal de sus primeros juegos hasta ayudar a definir una forma de diseñar mundos que hoy conocemos como Metroidvania.

El primer Castlevania estableció buena parte de la identidad que ha acompañado a la franquicia durante décadas. Simon Belmont recorre el castillo de Drácula armado con el Vampire Killer, mientras velas, escaleras, pasillos góticos y criaturas inspiradas en el horror clásico definen las diferentes etapas. Konami combinó plataformas y combate con un avance lineal que exige medir saltos, ataques y encuentros con enemigos.

El látigo funciona como arma principal, pero cuchillos, hachas, agua bendita y otros objetos amplían las posibilidades frente a enemigos y jefes. La dificultad también forma parte de la personalidad de aquellos primeros juegos: perder el ritmo de un salto o recibir un golpe en el momento equivocado puede mandar a Simon directamente al vacío.

La fórmula encontró espacio para crecer casi de inmediato. Castlevania II: Simon’s Quest (1987) se apartó del recorrido estrictamente lineal con pueblos, exploración, compra de objetos y un ciclo de día y noche, mientras Castlevania III: Dracula’s Curse (1989) amplió el pasado de los Belmont y presentó a Trevor junto con aliados como Sypha Belnades y Alucard. La batalla contra Drácula dejó de pertenecer únicamente a Simon y se convirtió en una historia familiar que ha regresado durante generaciones.

Super Castlevania IV (1991) llevó de nuevo a Simon Belmont contra Drácula y aprovechó la consola Super Nintendo para ampliar sus movimientos. El Vampire Killer podía atacar en ocho direcciones, mientras los escenarios incorporaron rotaciones, cambios de perspectiva y efectos que ayudaron a darle mayor escala al castillo. El juego mantuvo el avance por niveles, pero la serie comenzó a mostrar cuánto podía crecer con nuevas generaciones de hardware.

Castlevania: Rondo of Blood (1993) dio otro paso con Richter Belmont y Maria Renard. Su estreno en PC Engine CD-ROM incorporó voces, escenas animadas y una banda sonora con mayor presencia, además de rutas alternativas y niveles ocultos que premiaban recorrer cada escenario con mayor atención. Konami también redujo parte de la dificultad extrema de entregas anteriores para abrir la experiencia a más jugadores.

Rondo of Blood también dejó preparado el siguiente gran cambio. Su historia se convirtió en el punto de partida directo para Castlevania: Symphony of the Night (1997), que retomó a Richter, Maria y Alucard para llevar el castillo hacia una escala completamente distinta.

Castlevania: Symphony of the Night retomó los acontecimientos de Rondo of Blood con Alucard como protagonista y llevó la serie hacia un diseño mucho más abierto. En lugar de avanzar por niveles independientes, el jugador recorre un enorme castillo interconectado, consigue nuevas habilidades, encuentra equipo y regresa a zonas anteriores para abrir caminos antes inaccesibles. Konami define al juego como la entrega que introdujo elementos de RPG dentro de la franquicia.

Alucard también cambió la forma de recorrer Castlevania. Puede transformarse en murciélago, lobo o niebla, utilizar una amplia variedad de armas y desarrollar estadísticas conforme avanza la aventura. Los secretos, la libertad para construir distintos estilos de juego y la posibilidad de regresar a zonas anteriores desplazaron parte del énfasis que los títulos previos pusieron sobre la acción lineal y la precisión de los saltos.

El impacto trascendió a la propia franquicia. Symphony of the Night ayudó a definir un modelo basado en mapas interconectados, habilidades que abren nuevas zonas y crecimiento constante, una fórmula que con el tiempo terminó asociada al término Metroidvania, que combina los nombres de Metroid y Castlevania por las similitudes entre ambas series.

Game Boy Advance permitió que el camino abierto por Symphony of the Night continuara. Castlevania: Circle of the Moon (2001) inició esa etapa, seguido por Harmony of Dissonance (2002), protagonizado por Juste Belmont, y Aria of Sorrow (2003), que presentó a Soma Cruz y el sistema Tactical Souls para absorber habilidades de los enemigos. Los tres títulos mantuvieron los mapas interconectados, el equipo, los niveles y los poderes capaces de abrir nuevas rutas.

Nintendo DS tomó la estafeta con Dawn of Sorrow (2005), continuación directa de Aria of Sorrow; Portrait of Ruin (2006), que permitió alternar entre Jonathan Morris y Charlotte Aulin; y Order of Ecclesia (2008), protagonizado por Shanoa y su sistema de Glyphs. Castlevania encontró así una etapa especialmente fértil en consolas portátiles, con seis juegos entre 2001 y 2008 que ampliaron la fórmula heredada de Symphony of the Night sin depender siempre de un Belmont como protagonista.

Castlevania: Lords of Shadow (2010) dejó de lado la continuidad clásica y presentó una nueva versión de la franquicia desarrollada por MercurySteam. Gabriel Belmont tomó el protagonismo como integrante de la Hermandad de la Luz, dentro de una aventura de acción en 3D con escenarios de mayor escala, combate basado en combos y una narrativa independiente. Su historia dio uno de los giros más importantes al convertirlo en Drácula, el enemigo que los Belmont han combatido durante generaciones.

Mirror of Fate (2013) continuó esa nueva línea con Trevor y Simon Belmont, descendientes de Gabriel, mientras Lords of Shadow 2 (2014) cerró la trilogía con Drácula como protagonista. Las tres entregas reinterpretaron el origen del vampiro y el conflicto de los Belmont con una propuesta más enfocada en acción tridimensional y espectáculo.

Después de Castlevania: Lords of Shadow 2 (2014), la franquicia pasó más de una década sin una nueva entrega principal para consolas. Konami mantuvo buena parte de su historia disponible mediante recopilaciones como Castlevania Anniversary Collection (2019), Castlevania Advance Collection (2021) y Castlevania Dominus Collection (2024), que recuperaron juegos de NES, Super Nintendo, Game Boy Advance y Nintendo DS para plataformas modernas.

Estas colecciones también han permitido observar la evolución de Castlevania como una sola línea histórica: desde la acción de Simon Belmont hasta el diseño abierto de Symphony of the Night y la etapa portátil. El castillo de Drácula se mantuvo presente a través de sus clásicos mientras la serie esperaba una nueva aventura capaz de retomar ese legado.

La espera terminará en 2026. Castlevania: Belmont’s Curse recupera la acción y el recorrido en 2D con una nueva generación de la familia Belmont y marca el regreso de la franquicia con una entrega inédita dentro de su 40 aniversario.

Castlevania: Belmont’s Curse (2026) retomará la continuidad clásica 23 años después de Dracula’s Curse. Rose Belmont, hija de Trevor, protagoniza una aventura ambientada en el París de 1499 y carga con la maldición de Drácula en el brazo derecho. Además del Vampire Killer, podrá utilizar distintas categorías de armas y absorber las habilidades de los jefes mediante cartas de tarot convertidas en Arcanos.

Konami, Evil Empire y Motion Twin recuperan la acción y exploración en 2D con una propuesta conectada directamente con el legado que Castlevania ha construido durante cuatro décadas. Belmont’s Curse llegará el 15 de octubre a PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC, con Rose como nueva representante de una familia que comenzó su cacería con Simon Belmont en 1986.

Con información de ESPN