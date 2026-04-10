Hoteleros agradecen análisis de impuesto en hospedaje a Airbnb; “piso parejo para todos”, dicen

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Chihuahua, Miguel Ordoñez señaló que celebra que se den el respectivo impuesto de hospedaje para los Airbnb como lo señaló en días anteriores el secretario de Turismo Edibray Gómez.

“Siempre hemos comentado eso que haya piso parejo para todos con hospitalidad y seguridad, estamos trabajando. Es una competencia desleal no son lugares seguros, hoy estimamos más de mil habitaciones en Chihuahua en esta plataforma”, comentó.

En este sentido, destacó que a los hoteles se les cobra un 4% del impuesto de hospedaje, mismo que deberá ser realizado para los Airbnb.

Para finalizar destacó que este impuesto ha sido una petición constante del sector hotelero con el fin de tener un piso parejo, y no dar paso a una competencia desleal, pues en la actualidad existen 50 hoteles asociados a esta organización.