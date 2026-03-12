Hospitalizan a PPL tras riña en el Cereso de Aquiles

Durante la tarde de este 12 de marzo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, registró una riña entre 2 personas privadas de la libertad al interior del Cereso No.1 ubicado en el municipio de Aquiles Serdán.

Derivado de este evento ubicado en el módulo 5, fue localizado uno de los involucrados que presentaba lesiones, por lo que de inmediato fue atendido por el personal del Sistema Penitenciario y trasladado posteriormente al hospital al interior de las instalaciones para recibir la atención médica pertinente.

Cabe señalar que el PPL, de iniciales L. E. M. G., presentó heridas en las pierna por armas punzocortantes, hecho que provocó probable daño vascular y shock por hemorragia.

El Sistema Penitenciario, y el personal de custodia ya se encuentran investigando los hechos, asimismo, se le dio vista a la Fiscalía General del Estado para continuar las investigaciones correspondientes.

Desde la SSPE mantenemos las actualizaciones constantes respecto al hecho.