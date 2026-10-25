Hombre salta rejas e ingresa a vías de la Línea 2 del Metro

Un hombre fue retirado de las vías de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, después de saltar las rejas que las separan de Calzada de Tlalpan.

El director del sistema, Adrián Rubalcava, informó que el incidente obligó a suspender el servicio durante 17 minutos este sábado 24 de octubre.

Hoy, en la Línea 2 del @MetroCDMX, fue necesario suspender el servicio durante 17 minutos después de que una persona saltara las rejas que separan Calzada de Tlalpan de las vías. Gracias a que uno de nuestros conductores la detectó a tiempo, logramos cortar la corriente. Los elementos de la @SSC_CDMX asignados al Metro actuaron rápidamente, en coordinación con Seguridad Institucional, para retirarla de las vías y detenerla. La persona ya fue presentada ante las autoridades correspondientes. Ingresar a las vías pone en riesgo la vida: una descarga eléctrica puede ser mortal. Agradecemos a los usuarios su paciencia y comprensión. — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) October 24, 2026

La detección oportuna por parte de un conductor permitió cortar la corriente eléctrica. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) asignados al Metro retiraron al hombre de las vías, lo detuvieron y lo presentaron ante las autoridades correspondientes.

El hombre no resultó lesionado, mientras que Rubalcava advirtió en sus redes sociales:

Ingresar a las vías pone en riesgo la vida: una descarga eléctrica puede ser mortal”.

Con información de López Dóriga