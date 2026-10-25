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Hombre salta rejas e ingresa a vías de la Línea 2 del Metro

Un hombre fue retirado de las vías de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, después de saltar las rejas que las separan de Calzada de Tlalpan.

El director del sistema, Adrián Rubalcava, informó que el incidente obligó a suspender el servicio durante 17 minutos este sábado 24 de octubre.

La detección oportuna por parte de un conductor permitió cortar la corriente eléctrica. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) asignados al Metro retiraron al hombre de las vías, lo detuvieron y lo presentaron ante las autoridades correspondientes.

El hombre no resultó lesionado, mientras que Rubalcava advirtió en sus redes sociales:

Ingresar a las vías pone en riesgo la vida: una descarga eléctrica puede ser mortal”.

Con información de López Dóriga

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