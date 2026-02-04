Hombre resulta lesionado tras riña bajo puente en la Vialidad Los Nogales

Chihuahua.— La noche de este miércoles, un hombre de aproximadamente 35 años de edad resultó lesionado luego de participar en una riña registrada bajo un puente ubicado en los cruces de las calles Venceremos y Vialidad Los Nogales.

De acuerdo con el reporte preliminar, el afectado se encontraba ingiriendo sustancias tóxicas en compañía de otro sujeto cuando, por causas aún no precisadas, se generó una discusión que terminó en agresión física.

Testigos señalaron que el presunto agresor, identificado de manera extraoficial como Ulises, golpeó a la víctima con un objeto contundente y posteriormente la hirió con un arma punzocortante, provocándole lesiones en la espalda.

Al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital para su valoración médica.

Las autoridades realizaron el levantamiento del reporte correspondiente y dieron inicio a las indagatorias para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.