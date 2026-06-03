Confirman primer caso de gusano barrenador en EU; fue hallado en ganado de Texas

La mosca del gusano barrenador del Nuevo Mundo ha llegado al sur de Texas, confirmó el miércoles el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la primera vez en décadas que el parásito —cuyas larvas devoran carne— ha amenazado a la industria ganadera del país, y apenas la tercera vez que ha aparecido en territorio estadounidense en ese lapso.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, indicó que el caso se detectó en un ternero de 3 semanas de edad en LaPryor, Texas, a unos 80 kilómetros (50 millas) de la frontera con México. Bud Dinges, veterinario estatal de Texas, señaló que estableció una zona de cuarentena de 20 kilómetros (12 millas), en la que se prohíbe el traslado de cualquier animal de sangre caliente —incluidas las mascotas— fuera de esa zona sin someterlo a una inspección.

Rollins indicó que no ha habido otras detecciones de la mosca en Estados Unidos, y las autoridades se apresuraron a señalar que, aunque sus larvas representan una amenaza para la producción ganadera, no infestan los alimentos. Si se le da la atención médica adecuada, incluso el ternero infestado debería recuperarse, manifestó.

Rollins, funcionarios agrícolas federales y de Texas, y líderes de la industria ganadera han estado lanzando alertas públicas sobre el avance de la mosca a través de México desde hace más de un año, impulsados por el recuerdo de que causó pérdidas de decenas de millones de dólares —potencialmente miles de millones en dólares actuales— antes de su erradicación en la década de 1970.

El primer caso en Texas en 60 años

Es el primer caso confirmado en Texas desde 1966, apuntó Rollins.

Los meses de labores para mantener a la mosca fuera de Estados Unidos han incluido la liberación de millones de moscas estériles del gusano barrenador en la zona para que se apareen con hembras silvestres, el mismo método que se utilizó con éxito antes de que la mosca fuera erradicada. Rollins señaló que el USDA (siglas en inglés del Departamento de Agricultura) confía lo suficiente en sus medidas de preparación como para creer que “no hay amenaza de una infestación masiva”.

“No hay razón para creer que esta incursión derivará en el establecimiento de la plaga en nuestro país”, expresó Rollins.

El anuncio del caso sospechoso llega apenas un día después de que Rollins ofreciera una conferencia de prensa en línea para destacar la cercanía de la amenaza, pues se habían confirmado casos en México a tan sólo 40 kilómetros (25 millas) de la frontera, y para detallar las labores del USDA para combatirla.

La mosca del gusano barrenador del Nuevo Mundo es una especie tropical que décadas atrás infestaba al ganado en el clima cálido del sur de Estados Unidos, pero se le contuvo en Panamá hasta finales de 2024, en que resurgió.

La mosca hembra deposita sus huevos en heridas abiertas o en membranas mucosas, y estos eclosionan en larvas que comen carne —lo que las hace distintas de la mayoría de las especies de moscas— y pueden infestar al ganado, a mamíferos silvestres, a mascotas domésticas e incluso a los humanos. Las infestaciones pueden provocar la muerte si no se les atiende.

En agosto de 2025, funcionarios federales de salud confirmaron un caso en un residente de Maryland que había viajado a El Salvador, pero la víctima se recuperó y las autoridades no encontraron que el parásito hubiese sido contagiado a nadie más. Antes de eso, el último brote registrado fue en los cayos de Florida en septiembre de 2016, principalmente entre venados silvestres, y se le contuvo al año siguiente sin que se propagara más.

Las moscas hembras se aparean una sola vez en sus vidas, que duran varios meses, y si lo hacen con una mosca estéril, sus huevos no eclosionarían, y la población se extinguiría con el tiempo. Las iniciativas previas de erradicación fueron tan exitosas que Estados Unidos cerró las instalaciones para criar moscas estériles, y sólo dejó una en Panamá durante décadas.

Eso está cambiando. El USDA destinó 21 millones de dólares para convertir una instalación de cría de moscas de la fruta en el sur de México en una para criar moscas del gusano barrenador, abrió un nuevo centro en el sur de Texas para dispersar moscas estériles criadas en otros lugares, y ha iniciado la construcción allí de una fábrica de 750 millones de dólares para producir moscas del gusano barrenador. La instalación de cría en México debería estar operando el próximo mes, apuntó Rollins.

Las autoridades también desplegaron 8.000 trampas para moscas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Rollins indicó que el USDA ha analizado más de 58.000 muestras de moscas, junto con 19.000 animales silvestres.

El año pasado, la secretaria de Agricultura también cerró la frontera entre Estados Unidos y México a las importaciones de ganado procedentes del país latinoamericano, una decisión que defendió durante su conferencia de prensa el martes. La mosca también puede viajar con las personas y sus mascotas, y en animales silvestres, señalaron las autoridades, pero Rollins recalcó el miércoles por la noche que no vuela grandes distancias por sí sola.

Dinges indicó que los ganaderos y los dueños de mascotas deben entender que es importante respetar la zona de cuarentena.

“Por favor, ayúdennos a evitar cualquier movimiento adicional de esta plaga quedándose donde están”, solicitó.