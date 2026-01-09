Hombre muere de infarto fulminante en la colonia 2 de octubre

Un hombre perdió la vida de manera natural cuando caminaba por calles de la colonia 2 de octubre.

Se trata de un masculino de apróximadamente 51 años de edad, el cual fue identificado como Mauricio, quien fue victima de un infarto fulminante mientras caminaba por la banqueta en la avenida Pacheco y calle Defensa Popular en la colonia antes mencionada.

Elementos de la policía municipal arribaron al lugar y acordonaron el perímetro, corroborando que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Al lugar llegaron familiares quienes informaron que el hombre no tenía vicios, el la zona del incidente agentes ministeriales arribaron para liberar el cuerpo a personal de una funeraria para que se hagan cargo.

DEP.