Hollywood apoya a los Van Der Beek: Zoe Saldaña, Steven Spielberg y más celebridades donan miles de dólares

La página que recolecta donaciones para la viuda de James Van Der Beek y sus seis hijos ha acumulado más de 2 millones de dólares.

Tras la muerte de del actor James Van Der Beek a los 48 años a causa de cáncer colorrectal, amigos de la familia de James organizaron una colecta de dinero para apoyar a la viuda Kimberly Van Der Beek y sus seis hijos, quienes tienen entre 4 y 15 años. Diversas celebridades han donado dinero a esta causa, entre ellos la actriz Zoe Saldaña y el director Steven Spielberg, quienes se han sumado con donaciones de miles de dólares.

javascript:void(0)

Zoe Saldaña donará $2500 dólares mensuales y Steven Spielberg entregó $25,000 dólares

A través de la plataforma GoFundMe , amigos de la familia Van Der Beek organizaron una colecta que tenía como meta recolectar $1.5 millones de dólares para la viuda de James, Kimberly Van Der Beek y sus seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah.

James Van Der Beek tuvo seis hijos con su esposa Kimberly Van Der Beek. (Instagram – @vanderkimberly)

Como se describe en la página, “la familia no solo enfrentó reto emocionales, también tensión financiera ya que hicieron todo lo posible para apoyar a James y proveer para su cuidado”. Se agrega que “Kimberly y los niños enfrentan un futuro incierto. Los costos del cuidado médico de James y la extendida lucha contra el cáncer dejó a la familia sin fondos”.

Kimberly Van Der Beek y sus hijos enfrentan deudas por los tratamientos que recibió James. (Instagram – @vanderkimberly)

Como respuesta, tanto fanáticos del actor como celebridades de Hollywood han apoyado la causa al donar dinero. En el caso de la actriz Zoe Saldaña, usuarios de redes sociales notaron que su nombre aparecía en la lista de donadores especificando que dará $2,500 dólares, aproximadamente $42,000 MXN, mensualmente a la familia. La actriz de la saga de Avatar no ha emitido una declaración al respecto.

Zoe Saldaña hará una aportación mensual. (GoFundMe)

Por su parte, Steven Spielberg, quien era el ídolo del personaje que interpretó James Van Der Beek en Dawson Crece, Dawson Leery, donó junto a su esposa Kate Capshaw $25,000 dólares, equivalente a $429,035 pesos mexicanos, lo cual los convirtió en los terceros donadores más destacados dentro de la colecta.

Steven Spielberg donó junto a su esposa Kate Capshaw. (GoFundMe)

Esta no es la primera vez que Steven Spielberg muestra su apoyo a la causa ya que en septiembre de 2025 tuvo un cameo durante el reencuentro del elenco de Dawson Crece que tuvo como propósito recolectar dinero para la organización Fuck Cancer y a la que lamentablemente James Van Der Beek no pudo asistir debido a problemas de salud relacionados a su cáncer, aunque envió un video para los asistentes.

James Van Der Beek interpretó a Dawson Leery en la serie Dawson Crece (Getty Images)

¿Quién es el mayor donador en la causa de la familia Van Der Beek?

Hasta hace unas horas, el mayor donador era un usuario anónimo que otorgó $30,000 dólares a la causa; sin embargo, este 13 de febrero, el usuario Caldera Lab ha donado $50,000 USD, es decir, $858,091 MXN. La empresa detrás de esta aportación es Caldera + Lab, una marca de skincare para hombres que fue fundada por Jared Pobre, esposo de Stacy Keibler, una actriz, modelo y ex luchadora de la WWE que es una de las amigas más cercanas a la familia Van Der Beek.

La mayor donación ha sido de $50,000 dólares. (GoFundMe)

De hecho, Stacy Keibler publicó la que sería una de las últimas fotografías del actor, ya que estuvo junto a él y a su familia durante los últimos días en los que el actor luchó contra el cáncer. En su publicación de Instagram, Stacy mencionó: “Pasar estos último días contigo ha sido un verdadero regalo de Dios. Nunca había estado tan presente en mi vida”.

Jared Pobre, el fundador de Caldera + Lab, está casado con Stacy Keibler, una amiga cercana de la familia Van Der Beek. (Instagram – @stacykeibler)

También agregó que “quizás perdimos a uno bueno aquí en la tierra… pero el cielo ganó algo extraordinario. Pensaré en ti cada vez que vea un atardecer. Cada que vea un arcoíris atravesar el cielo. Sabré que estás ahí”.

https://www.instagram.com/p/DUoWzv7jyfu/embed

La recolecta de dinero para Kimberly Van Der Beek y sus seis hijos ha superado hasta el momento la meta de $1.5 millones de dólares por más de $761,397 dólares gracias al apoyo que tanto fanáticos como celebridades han mostrado con sus donaciones. Con este dinero, la familia Van Der Beek podrá cubrir deudas y mantener cierta estabilidad económica después del fallecimiento de James.