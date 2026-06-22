Hijo de Liam Payne heredará toda su fortuna: Bear Payne recibirá 28 millones de dólares

Bear Grey Payne, hijo del ex One Direction, es el único heredero del patrimonio de 28 millones de dólares del cantante, que será administrado hasta su mayoría de edad.

El hijo de Liam Payne, Bear Grey Payne , de nueve años, fue designado como el único heredero del patrimonio del exintegrante de One Direction, según documentos judiciales del Tribunal Superior del Reino Unido recientemente revelados. La cifra total asciende a aproximadamente 28 millones de dólares.

Hijo de Liam Payne heredará toda su fortuna

El cantante británico falleció en octubre de 2024 tras un accidente en Buenos Aires, Argentina, sin haber dejado testamento. Bajo la legislación de sucesión intestada del Reino Unido, su único hijo es quien recibe la totalidad de los bienes, lo que convierte a Bear en el centro legal y financiero de su legado.

De acuerdo con las Cartas de Administración emitidas por la corte británica, el patrimonio será gestionado por la madre del menor, Cheryl Tweedy, junto al abogado especializado Richard Mark Bray, quienes actuarán como administradores legales.

Getty Images (Christopher Polk)

Aunque parte de los fondos podrá utilizarse para cubrir las necesidades inmediatas del menor, la mayor parte del dinero quedará protegida en un fideicomiso hasta que Bear cumpla la mayoría de edad.

El patrimonio incluye ingresos acumulados durante la etapa de Liam Payne en One Direction, su carrera como solista y propiedades en Reino Unido.

Cheryl y Liam Payne durante la alfombra roja de The BRIT Awards 2018. (John Marshall/©Getty Images 1349202982)

Los detenidos tras la muerte de Liam Payne

Tras la muerte de Liam Payne en octubre de 2024 en Buenos Aires, Argentina, las autoridades locales abrieron una investigación por las circunstancias del fallecimiento del cantante, que derivó en la acusación inicial de cinco personas.

Entre los señalados estuvieron el gerente del hotel Casa Sur y una recepcionista, acusados de homicidio culposo por presuntas fallas en el deber de cuidado durante su estancia, así como un amigo del artista, también investigado bajo la misma figura por su posible responsabilidad en los hechos ocurridos antes del accidente.

Liam Payne (Getty Images)

Asimismo, dos empleados del establecimiento, un trabajador del hotel y un mesero, fueron acusados de suministro de sustancias, señalados por presuntamente haber facilitado drogas al cantante en los momentos previos a su caída.

Sin embargo, en febrero de 2025 un tribunal de apelaciones retiró los cargos contra tres de los implicados, mientras que los dos últimos continúan enfrentando el proceso judicial en Buenos Aires, acusados de suministro de estupefacientes y a la espera de juicio. Hasta el momento, no se han dictado condenas definitivas, por lo que el caso sigue abierto dentro del sistema judicial argentino.