“Hemos cuidado cada peso”: Sheinbaum afirma que su gobierno no ha comprado lujos ni tiene gastos innecesarios

La presidenta Claudia Sheinbaum negó este martes que su gobierno destine los recursos públicos a lujos o cosas innecesarias durante la presentación de su segundo informe desde Palacio Nacional.

La mandataria comenzó hablando de los principios de su gobierno, en donde destacó la “honradez y la austeridad republicana” y afirmó que los recursos públicos se han destinado al pueblo.

“—Antes— se utilizaban los recursos públicos para excentricidades y lujos y se gobernaba para unos pocos (…) Durante estos 23 meses hemos cuidado cada peso. No hemos comprado vehículos de lujo ni destinado recursos públicos a gastos innecesarios”, declaró.

Cabe recordar que el Poder Judicial de la Federación compró nueve vehículos para los nuevos ministros cuatro meses después de que iniciarn sus actividades en 2025, justificando que lo hizo por razones de seguridad y protección personal; en ese entonces la presidenta pidió una explicación. Días después anunicaron que harían la devolución de las camionetas.

Sheinbaum aseguró que la austeridad se ha mantenido en su administración y en sus primeros dos años disminuyó el gasto coriente en 200 mil millones de pesos, lo que ha permitido mejorar las condiciones de los servidores públicos con bajos saliarios y aumentar la remuneración de los maestros un 10% en 2025 y un 26% y 9% en 2026.

Asimismo, destacó que los ingresos del gobierno federal alcanzaron una cifra histórica de 6 billones 46 mil mdp, un aumento de 487 mil mdp respecto a 2024.

Sheinbaum presume lorgos económicos

La presidenta destacó que durante su administración el salario mínimo mensual pasó de 2 mil 800 pesos en 2018 a 9 mil 282 pesos en 2026, un incremento de 54%. Por su parte, el salario medio alcanzó un máximo histórico de 20 mil 212 pesos.

También afirmó que la inversión extranjera directa durante el primer semestre de 2026 llegó a los 35 mil mdd, un incremento del 12% respecto al mismo periodo del 2024, mientras que el producto interno bruto (PIB) creció 1.4%.

“La inflación va a la baja gracias incentivos de los combustibles y a los acuerdos para contrarrestar la inflación y la carestía entre el sector privado, social y el gobierno”, añadió.

En la ceremonia estuvieron presentes su gabinete, mandos militares, los presidentes recién designados del Senado y la Cámara de Diputados, así como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gobernadores y empresarios.