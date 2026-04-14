Héctor Ochoa Moreno participa en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 2026

Héctor Ochoa Moreno, Director General en el Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, encabeza la delegación mexicana que participa en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 2026, que se celebra en Santiago de Chile del 13 al 16 de abril de 2026.

El Foro reúne a representantes de gobiernos, organismos internacionales, sector privado y sociedad civil, con el objetivo de evaluar los avances en la implementación de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS), con especial énfasis en el ODS 6 sobre agua limpia y saneamiento, el ODS 7 sobre energía asequible y no contaminante, el ODS 9 sobre industria, innovación e infraestructura, el ODS 11 sobre ciudades y comunidades sostenibles y el ODS 17 sobre alianzas para lograr los objetivos.

En su calidad de jefe de la delegación, Ochoa Moreno participó este lunes 13 de abril en la sesión inaugural del Foro. Asimismo, participará en tres mesas de trabajo que se desarrollarán entre el miércoles 15 y el jueves 16 de abril, vinculadas con la reflexión en torno a los ODS 7, 9 y 17.

De igual forma, intervendrá en diversas actividades del Foro, entre ellas una sesión sobre experiencias nacionales exitosas para acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030, la

presentación del Noveno Informe sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, así como el diálogo sobre buenas prácticas y retos en la

elaboración de los Exámenes Nacionales Voluntarios.