Hay riesgo real de intervención extranjera en las elecciones de 2027, asegura Sheinbaum

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que hay un riesgo real de que en las elecciones de 2027 haya una injerencia extranjera. Recordó que en el pasado hubo financiamiento del exterior a la organización Mexicanos contra la Corrupción que, por su parte, respaldó una candidatura. Por eso, respaldó la iniciativa que fue aprobada por la Cámara de Diputados para anular las elecciones cuando se demuestra injerencia del exterior.

Puntualizó que por ahora es una modificación constitucional que requerirá de una regulación en las leyes secundarias donde se determinará con precisión las condiciones en que se pudiera anular las elecciones. “¿Cómo demuestras que hubo intervención extranjera? Viene una discusión para determinar cuáles son las características para que no sea algo subjetivo.

-¿Sí ve un riesgo?

-Sí puede haber un riesgo de una intervención extranjera en México

Mencionó además que en la circunstancia actual “con esta ofensiva que vemos desde afuera es importante que en México se regule. Está en la Constitución, tiene que especificarse qué quiere decir eso, si realmente hubo intervención.

Dijo que existen críticas opositoras de que esta reforma pretende que el movimiento garantice seguir en el poder: “nada más falso. Todos deberíamos estar de acuerdo con eso. Quien vote en contra de esta propuesta parece que está a favor de que haya injerencia”.

En este contexto, se refirió a las declaraciones del secretario de la Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, considerando que se trataba de una referencia relacionada con la reunión reciente en Florida denominada Escudo de las Américas, porque México tiene una relación de entendimiento en seguridad basado en la coordinación y respeto de la soberanía. Aseguró que nadie en México quiere un conflicto con Estados Unidos y “la Presidenta trabaja todos los días” para no tener conflicto.

Destacó que México tiene una estrategia de construcción de paz que está dando resultados, aunque se pretende minimizar la reducción del 49 por ciento en la incidencia de homicidios. Subrayó que en México se combate la violencia y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, pero allá también tienen que hacer su parte atendiendo el consumo de drogas como un problema de salud pública y colaborando con nuestro país en evitar el tráfico ilegal de armas que se dirige hacia el crimen organizado.

Afirmó que a nuestro país “le ha costado mucho trabajo defender su soberanía e independencia, ha sido una lucha permanente por mantenerse como país independiente y soberano.