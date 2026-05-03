“Haremos a un lado a los corruptos”; Montiel va por “trayectorias impecables” rumbo a 2027

El Congreso Nacional de Morena, en su octava sesión extraordinaria, eligió por unanimidad a Ariadna Montiel Reyes como nueva presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido. En la sesión, más de mil 830 congresistas también eligieron a Oscar de Cueto García, exdirector de Desarrollo Social y Bienestar, como secretario de Finanzas del partido.

Ahí mismo, el Congreso avaló reformas al estatuto como la creación formal del cargo de Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones; la posibilidad de afiliar militancia de manera digital y que las presidencias de los Consejos estatales también se conviertan en consejerías nacionales.

En su mensaje como nueva presidenta de Morena, Ariadna Montiel recordó el mensaje de rechazo al neoliberalismo de Andrés Manuel López Obrador y su trayectoria como dirigente estudiantil y militante de izquierda.

“Somos los hijos del campamento de Reforma en 2006 y somos los sobrevivientes del desafuero”, señaló Ariadna Montiel.

Montiel va por “trayectorias impecables” rumbo a la elección de 2027

En su primer discurso como nueva presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel anunció que en su dirigencia no tolerará corrupción en ningún gobierno de Morena.

Al hablar frente a la militancia de Morena y de los gobernadores, la extitular de Bienestar dijo que van a hacer a un lado del movimiento quien esté en estás prácticas.

Porque en Morena, dijo, no tienen cabida.

Adelantó que para las elecciones del 2027, quienes aspiren a ser candidatos deben tener una trayectoria impecable.

Con información de El Universal