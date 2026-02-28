Hallan sin vida a madre buscadora en Mazatlán durante visita de Sheinbaum

Rubí Patricia Gómez-Tagle, identificada como integrante de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas, fue hallada asesinada este viernes en Mazatlán, Sinaloa, donde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realiza una visita.

De acuerdo con medios locales, la mujer era integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, organización conformada por madres buscadoras que participan en la localización de personas desaparecidas en el sur de Sinaloa.

El cuerpo fue localizado dentro de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Jabalíes, sobre la avenida Santa Rosa, en las inmediaciones de Luis Donaldo Colosio Murrieta, zona donde horas antes la presidenta realizó su conferencia de prensa matutina.

Información de Aristegui Noticias