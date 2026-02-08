Hallan muerto a uno de los trabajadores de mina secuestrados en Sinaloa

Autoridades identificaron el cuerpo de José Ángel Hernández Vélez, uno de los diez mineros secuestrados en Sinaloa el pasado 23 de enero, que trabajaba para la empresa canadiense Vizsla Silver.

Según medios mexicanos, el cadáver fue encontrado tras el hallazgo de una fosa clandestina cerca de la comunidad El Verde, en el municipio de Concordia, donde desaparecieron los mineros.

También señalaron que los familiares de Hernández fueron notificados del deceso por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR), y que colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, como Por las Voces Sin Justicia, han exigido que se dé a conocer el número de cuerpos y restos humanos hallados en esta fosa.

La localización del cuerpo de Hernández, originario del estado de Zacatecas, desató reacciones en redes sociales, como la publicación de la senadora de dicha entidad, Geovanna Bañuelos.

“Con profundo dolor lamento el fallecimiento de José Ángel Hernández Vélez, minero zacatecano originario de Cañitas de Felipe Pescador. Ninguna familia debería vivir la angustia de una desaparición ni el dolor de una pérdida así”, apuntó Bañuelos en su cuenta de X.

El hallazgo del cuerpo de Hernández se da dos días después de que la Fiscalía General de la República (FGR) informó de la detención de cuatro personas en este caso, así como la localización de cuerpos y restos humanos en Concordia, entre los que había un sujeto con características similares a uno de los diez mineros secuestrados.

Los mineros habrían sido privados ilegalmente de su libertad por un comando armado, que habría secuestrado a los trabajadores la mañana del viernes 23 de enero, de acuerdo al testimonio de familiares de los desaparecidos citados por medios locales.

Sinaloa, uno de los principales estados productores de minerales en el país, también enfrenta una persistente problemática de violencia e inseguridad vinculada al crimen organizado, lo que ha impactado tanto a comunidades locales como a sectores productivos, incluida la industria minera.

Con información de EFE