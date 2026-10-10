Hallan más fragmentos óseos y piezas dentales en La Lazada, municipio de Madera

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, continúa las acciones de búsqueda en el paraje conocido como La Lazada del seccional La Norteña, municipio de Madera, en seguimiento a carpetas de investigación de personas desaparecidas.

En el tercer día de trabajos se localizaron más fragmentos óseos con alteración térmica, diversos casquillos de armas de fuego, así como piezas dentales, botones metálicos, trozos de prendas de vestir, ziper y casquillos de distintos calibres.

A partir de la ubicación del espacio en donde se localizaron vestigios de llanta quemada, el grupo especializado trabaja en la fijación de diversos fragmentos óseos e indicios de interés criminalística.

De acuerdo a la descripción del lugar, es de difícil acceso, está ubicado a unas cuatro horas saliendo de ciudad Madera por una brecha que conduce de La Norteña a rancho El Arco, en donde se realiza la búsqueda con equipo de drones y apoyo canino

En los rastreos participan agentes el Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, un perito en materia de Criminalística de Campo adscrito en el municipio de Madera, un elemento canino y personal de la Unidad Especializada en la investigación de Personas Desaparecidas y/o Ausentes, en el municipio de Cuauhtémoc.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.