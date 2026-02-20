Hallan fósil de dinosaurio crestado de 13 metros en el Sahara

Un equipo de la Universidad de Chicago dio a conocer el hallazgo de varios fósiles en el Sahara, incluyendo la cresta de un dinosaurio de 13 metros de alto.

De acuerdo con el reporte, el fósil hallado en el Sahara pertenece a una nueva clase de espinosaurio, el Spinosaurus mirabilis.

El fósil del dinosaurio crestado del Sahara es el primero encontrado en un siglo

Según la revista Science, donde se dio a conocer el hallazgo, el fósil del dinosaurio crestado encontrado en el Sahara es el primero en un siglo.

La primera vez que se habló de un espinosaurio fue hace más de 100 años, de ahí que se diga que el fósil del Sáhara pertenece a una nueva clase.

Pues no hay muchos datos acerca de esta clase de dinosaurios en el mundo, siendo apenas la segunda muestra que se tiene del mismo en mucho tiempo.

Espinosaurio (Especial)

Se calcula que el fósil tiene más 95 millones de años y habitaba el Sahara cuando este era una zona llena de ríos, lagos y pantanos.

Investigadores señalan que los espinosaurios tenían una cresta cubierta de queratina que contaba con colores intensos, la cual era su característica principal.

Los espinosaurios se alejaban de las costas por ello el fósil fue hallado en el Sahara

Si bien los fósiles de dinosaurios se han encontrado por todo el mundo, el hallado en el Sahara confirma las teorías alrededor de los espinosaurios.

Pues se ha señalado que los espinosaurios no frecuentaban las costas, prefiriendo vivir tierra adentro, de ahí que el fósil halla sido encontrado en el desierto de África.

Los espinosaurios preferían hábitats boscosos, cazando en aguas poco profundas; adaptándose a los cambios en la Tierra de aquella época.

Pasando de ser “pequeños pescadores” en el jurásico, a imponentes animales de más de 13 metros para el periodo cretácico tardío, donde la masa superficial comenzaba a moverse.

Gracias a los fósiles encontrados en el Sahara se pudo reconstruir digitalmente el craneo del animal, además de determinar que mediría alrededor de 13 metros.